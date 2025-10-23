3 لاعبين يمثلون منتخب الإمارات للأثقال في «الألعاب الآسيوية»



أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال اعتماد مشاركة ثلاثة لاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، والتي انطلقت أمس، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.



تضم القائمة اللاعبين، علي عبدالناصر الحميري، وسعيد الهاجري، وفيصل العجمي، وتبدأ مشاركتهم في المنافسات يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.



يترأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي للاتحاد، وتضم ثاني الرميثي، نائب المدير التنفيذي في نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وعبدالرحمن محمد، المدير الفني للمنتخب، ومحمد فتحي، مدرب الناشئين والشباب في نادي أبوظبي، وعمر شداد، سكرتير النادي.