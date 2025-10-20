500 ألف درهم جوائز كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور في الكويت



حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور، التي تستضيفها الكويت ديسمبر المقبل، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للصقور، مبلغ 500 ألف درهم إجمالي جوائز البطولة التي تشمل سبعة أشواط متنوعة جميعها للفئة العمرية للصقور أقل من سنة «فئة الفرخ»، كما تم تخصيص شوط للصقر الحر وشوط آخر للشاهين من إنتاج المزارع، إضافة إلى الشوط الختامي على كأس البطولة الرئيسي، الذي يشهد تأهل خمسة صقور من كل فئة بالأشواط الرئيسية، وذلك لفئات «بيور جير» و«جير شاهين» و«قرموشة» و«جير تبع».



من جانبه أكد عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي رئيس اللجنة العليا، تسخير كافة الإمكانات لإنجاح النسخة الأولى، وقال عقب تفقده مقر البطولة في النادي الكويتي لسباقات الهجن: «البطولة التراثية تلقى اهتماماً كبيراً لدى كافة جهات الدولة ذات العلاقة، كونها تعبر عن أواصر الأخوة التي تجمع بين الإمارات والكويت في جميع المجالات في ظل رعاية القيادة السياسية للبلدين الشقيقين».

وأشاد المطيري بجهود الإمارات في الحفاظ على إرث الصقارة وتطوير هذه الرياضة التراثية، مثنياً على الدور البارز الذي يقوم به سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، إلى جانب أعضاء الاتحاد في تعزيز مكانة هذه الرياضة عربياً ودولياً.



وأوضح المطيري أن اللجنة العليا المنظمة تعمل بجد لإنجاح وإخراج المنافسات بأبهى صورة، خاصة أنها تعد منبراً لتجسيد العلاقات الأخوية المتجذرة بين الكويت والإمارات، وأشاد الوزير المطيري بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة باتحاد الإمارات للصقور لتنظيم هذا الحدث التراثي الأصيل الذي سيخصص للصقارة الكويتيين، ما يسهم في الحفاظ على إرث هواية الصقارة وتطويرها، خاصة أنها ترتبط بوجدان وحياة الآباء والأجداد.