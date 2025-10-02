نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يحصد إنجازات وطنية تعزز مسيرته الرياضية والإنسانية



سجل نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده الحافل، بعد أن حقق لاعبو النادي نتائج لافتة في عدد من البطولات الوطنية، ما يعكس الجهود المستمرة في رعاية وتأهيل هذه الفئة، وتمكينها من تحقيق النجاحات في مختلف المحافل.



ونجح فريق النادي بانتزاع مراكز متقدمة وسط منافسة قوية، بالمسابقة الوطنية للبوتشي، التي أُقيمت في نادي عجمان لذوي الإعاقة، حيث توّج اللاعب عبدالله النعيمي بالمركز الأول في الفئة العمرية من 22 إلى 29 عاماً، فيما أحرز زميله محمد الشرقي المركز الثاني في فئة اللاعبين، الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً، وعكست هذه النتائج الأداء المتطور للمشاركين، والاستعداد الفني المتميز، الذي أبدوه خلال منافسات البطولة.



وفي إنجاز آخر يضاف إلى سجل النادي تألق أبطال رأس الخيمة في بطولة الإمارات الأولى للبولينغ لمتلازمة داون، والتي أُقيمت في مركز دبي الدولي للبولينغ، وسط حضور رسمي وإعلامي كبير، تقدمهم سعادة الشيخ سهيل آل مكتوم، وسعادة ماهر عبدالحكيم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، والسيد هيثم الزرعوني، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في وزارة الرياضة، وقد لقيت مشاركة لاعبي النادي إشادة واسعة من الحضور، نظراً لما قدموه من أداء مشرف يجسد روح التحدي والإصرار.



وتأتي هذه المشاركات النوعية في إطار التزام نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، التابع لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بترسيخ مفهوم الرياضة أداة للتنمية والدمج الاجتماعي، وبناء جيل من الرياضيين القادرين على تمثيل الإمارة والدولة في مختلف البطولات والفعاليات المحلية والدولية، كما تعكس هذه الإنجازات ثمار البرامج التأهيلية والتدريبية، التي يوفرها النادي للاعبيه، والبيئة الداعمة التي تحفزهم على التفوق، وتحقيق طموحاتهم في الميادين الرياضية.



وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن ما تحقق من نتائج مشرفة ما هو إلا بداية لمزيد من المشاركات المقبلة، مشددة على أن دعم أصحاب الهمم سيظل أولوية دائمة، ضمن رؤية المؤسسة ورسالتها في تعزيز التكافل، وتمكين جميع أفراد المجتمع، ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.