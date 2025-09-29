من الهيب هوب إلى الثلج.. 'سفير السعادة' سنوب دوغ ينضم رسمياً لأولمبياد الشتاء في إيطاليا

أعلنت شبكة "إن بي سي" (NBC) الأمريكية أن مغني الراب الشهير، سنوب دوغ ، سيعود للانضمام إلى فريق البث الخاص بها لتغطية دورة ميلانو/كورتينا الشتوية العام القادم، وذلك بعد عروضه الناجحة والحاصلة على جوائز في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تُقام الألعاب الشتوية في شمال إيطاليا خلال الفترة من 6 إلى 22 فبرايرالمقبل.

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن سنوب دوغ، ومثلما حدث في باريس، سيقوم بـ"استكشاف المعالم الثقافية الشهيرة في المنطقة، وحضور المسابقات الأولمبية، وتشجيع الرياضيين وأصدقائهم وعائلاتهم"، ومشاركة تجربته المرحة مع الجمهور الذي يشاهد المنافسات في وقت الذروة.

ويهدف التعاقد مع سنوب، الذي فاز بجائزتي إيمي في الرياضة ووصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه "الصوت الجديد للشعب لشبكة (إن بي سي)"، إلى تحسين نسب المشاهدة، وهو ما نجح فيه بالفعل عبر ظهوره المميز في الدورة الصيفية.

وفي تعليق له، قال سنوب دوغ: "سأحضر معي سترات مبطنة، وسراويل ثلج، ونظارات حماية، وزلاجات (وبالطبع سأكون متألقاً)".

وأضاف: "أتطلع للاحتفال مع الرياضيين وعائلاتهم. الألعاب الأولمبية هي أكبر مسرح في العالم، وكما يعلم الجميع، أنا أحب الرياضة، وجمع الناس معاً، وتوحيدهم مع إضافة جو من المرح".

من جهتها، عبرت مولي سولومون، المنتجة التنفيذية للأولمبياد في شبكة "إن بي سي"، عن حماسها لعودته، قائلة: "سفيرنا للسعادة يعود من جديد! لا يمكننا الانتظار لرؤية كيف سيتعامل الشاب القادم من لونج بيتش مع الثلج والجليد في إيطاليا خلال أول دورة ألعاب شتوية له على الإطلاق".

وأشادت سولومون بدوره في باريس، حيث "تدرب مع الرياضيين، وشاهد بقلق إلى جانب عائلاتهم، وهتف لأدائهم"، مشيرة إلى أنه تواصل مع المشاهدين بطريقة لم تشهدها الشبكة من قبل، وهو الآن مستعد للعودة كأكثر مشجع متحمس لفريق الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن سنوب دوغ في باريس حمل شعلة الألعاب الأولمبية، ورقص مع نجمة الجمباز سيمون بايلز، وتلقى دروساً في المبارزة، وحضر فعالية الفروسية مرتدياً الزي الكامل، إلى جانب العديد من الفعاليات التي حققت انتشاراً واسعاً.