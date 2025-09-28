مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة ينطلق الأربعاء



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة، والذي يقام تحت شعار «النشاط البدني المستدام وجودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة» بمشاركة أكثر من 20 دولة، ويستمر المؤتمر على مدى يومين بجامعة خورفكان، بتنظيم نادي خورفكان للمعاقين، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة صباح اليوم بمقر النادي، بحضور عبد الله صالح النقبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، والدكتور لؤي سعيد علاي النقبي رئيس اللجنة التنفيذية، وعبد الله الحريثي رئيس لجنة الاتصال المؤسسي بالنادي.

وفي كلمته قدم عبد الله صالح النقبي شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن دعم سموه اللامحدود ورعايته المتواصلة لهذه الفئة جعلا إمارة الشارقة نموذجاً عالمياً في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في جميع المجالات، وخاصة في المجال الرياضي.



ونوه عبد الله النقبي إلى أن المؤتمر يمثل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات، حيث يجمع نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين لتقديم أحدث الدراسات والممارسات في مجال التربية البدنية المعدلة. ونحن على ثقة أن التوصيات التي ستصدر عنه ستسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الدولة وخارجها، كما تطرق إلى مناقشة عدد من الأوراق والبحوث المهمة التي تهم ذوي الإعاقة وتنعكس إيجاباً على مسيرتهم.

وكشف النقبي عن اعتماد اللجنة العليا المنظمة مشاركة تسعة خبراء دوليين من ثماني دول عربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية، يمثلون نخبة من العلماء والباحثين المهتمين بقضايا النشاط البدني المعدل على المستوى العالم.

من جانبه، أكد الدكتور لؤي سعيد علاي النقبي أن المؤتمر يأتي استكمالاً لنهج إمارة الشارقة في الاستثمار بالإنسان ودعم قيم العدالة والمساواة، مشيراً إلى أن الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة لا يقتصر على توفير المنشآت الحديثة فحسب، بل يتعداه إلى بناء قدرات اللاعبين والمدربين وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.



وقال: نحن نعمل على أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق أوسع من التعاون الدولي، خصوصاً مع مشاركة خبراء من مختلف القارات، ما يتيح تبادل التجارب المبتكرة وتبني أفضل الممارسات. كما أن البرامج التدريبية المعتمدة المصاحبة للمؤتمر ستشكل إضافة نوعية للعاملين في المجال الرياضي والطبي والتربوي، وستنعكس نتائجها على أرض الواقع من خلال خدمة اللاعبين وتطوير الأداء.