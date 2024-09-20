أسطورة السلة الأمريكي مايكل جوردان يخطف الأضواء في مدرجات ملعب موناكو

المصدر: د ب أ

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خطف أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان الأضواء خلال حضوره مباراة موناكو الفرنسي مع ضيفه برشلونة الإسباني، أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتواجد جوردان، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ، في مدرجات ملعب (لويس الثاني)، معقل فريق موناكو، ليشاهد أول مباراة على الإطلاق لفريق برشلونة من الملعب، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للنادي الكتالوني، اليوم الجمعة.

ويمتلك جوردان مسيرة حافلة في (لعبة العمالقة)، حيث قاد فريقه شيكاغو بولز للتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين للرجال (إن بي أيه) 6 مرات، كما تم اختياره 5 مرات كأفضل لاعب في الموسم بالمسابقة الشهيرة، علما بأنه حصل على ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد مع منتخب الولايات المتحدة.

يذكر أن نادي برشلونة استضاف نجما آخر مؤخرا عندما حضر الممثل الهوليوودي هيو جرانت إلى ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي لمشاهدة مباراة الفريق ضد ضيفه أتليتيك بلباو في الدوري الإسباني.

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