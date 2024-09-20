فرار ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

المصدر: د ب أ

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فر ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال بإسبانيا، مفضلين فيما يبدو الهجرة غير النظامية.

وقال الكاتب العام للاتحاد التونسي لرفع الأثقال علي الزواري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التفطن الى مغادرة الرياضيين الثلاثة مقر البعثة أمس الخميس ويرجح انهم اتجهوا إلى سويسرا وفق مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الزواري أن الاتحاد فتح تحقيقات في الحادثة ومن المتوقع أن يصدر بيانا في وقت لاحق.

وتتكون بعثة تونس المشاركة في البطولة من خمسة رياضيين من بينهم فتاتين فيما غادر الذكور الثلاثة.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يختار فيها رياضيون تونسيون الهجرة غير النظامية عبر البحر أو بمغادرة تظاهرات دولية بمجرد وصولهم إلى إحدى دول التكتل الأوروبي بتأشيرات إقامة محدودة.

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