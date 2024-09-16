كو والأمير فيصل بن الحسين ضمن سبعة مرشحين لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

المصدر: رويترز

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قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين إن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو والأمير الأردني فيصل بن الحسين والوافد الأولمبي الجديد المليونير يوان إلياش ووزيرة الرياضة في زيمبابوي كيرستي كوفنتري من بين سبعة مرشحين لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية العام المقبل.

ويتنافس أيضا على خلافة الرئيس الحالي توماس باخ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خوان أنطونيو سامارانش نجل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الراحل.

وكذلك دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات والياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.

ويعتزم الألماني باخ التنحي عن منصبه العام المقبل بعد 12 عاما قضاها في المنصب.

وستجرى الانتخابات في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا القديمة باليونان في مارس 2025.

ومن المقرر أن يقدم جميع المرشحين برامجهم، خلف أبواب مغلقة، أمام كامل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في يناير 2025.

وتتولى اللجنة الأولمبية الدولية، التي تضم حاليا 111 عضوا، مسؤولية الألعاب الأولمبية وصناعة تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات والمرتبطة بأكبر حدث متنوع في الرياضات في العالم.

ويأتي تنحي باخ في وقت تحظى فيه المنظمة بوضع اقتصادي قوي، بعد أن حصلت على 7.3 مليار دولار للأعوام 2025-2028 و6.2 مليار دولار بالفعل في صفقات للفترة من 2029 إلى 2032.

وينتخب الرئيس لولاية أولى مدتها ثماني سنوات مع إمكانية ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، إذا أعيد انتخابه.

وانضم كو (67 عاما) إلى اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2020 فقط بعد علاقة متوترة بين الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية بسبب حظر كو للرياضيين الروس في ألعاب القوى قبل ما يقرب من عقد من الزمان بعد فضيحة المنشطات في البلاد.

كان كو بطلا أولمبيا سابقا يتمتع بخبرة واسعة في عالم الرياضة، وكان رئيسا للجنة الأولمبية البريطانية وأولمبياد لندن 2012. كما كان عضوا سابقا في البرلمان عن حزب المحافظين.

كوفنتري (41 عاما)، هي المرأة الوحيدة التي تترشح للرئاسة، ويمكن لبطلة السباحة الأولمبية السابقة، والتي تعد أكثر الرياضيين الأولمبيين حصولا على الأوسمة في زيمبابوي، أن تصبح ليست فقط أول رئيسة ولكن أيضا أول رئيسة من أفريقيا.

*مرشحون رجال

وكان جميع رؤساء اللجنة الأولمبية الدولية رجالا، من بينهم ثمانية من أوروبا وواحد من الولايات المتحدة.

وانضم إلياش (62 عاما)، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج والتزلج على الجليد، إلى اللجنة الأولمبية الدولية في يوليو تموز فقط، وكان ترشح رجل الأعمال البريطاني المولود في السويد مفاجأة بالنسبة للبعض.

ويعد الأمير فيصل (60 عاما)، عضوا في المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، إذ انضم إلى المنظمة في عام 2010، في حين ترأس الإسباني سامارانش، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في اللجنة الأولمبية الدولية خلال السنوات الست التي قضاها نائبا لرئيس اللجنة، لجنة تنسيق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.

وقال سامارانش في بيان "حققت اللجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية خطوات هائلة خلال العقد الماضي بقيادة السيد باخ.

"اللجنة الأولمبية الدولية تحتاج الآن إلى قائد جديد يتمتع بخبرة عميقة في الأنشطة الأولمبية، والذي يستطيع أن يساعد في توجيهها خلال هذه الفترة المضطربة".

ويعد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات شخصية صاعدة بسرعة في عالم الرياضة بعد انضمامه إلى اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2022.

ويتولى الفرنسي أيضا مسؤولية الرياضات الإلكترونية داخل اللجنة الأولمبية الدولية، بعد أن ساعد في إبرام صفقة تمتد على مدار 12 عاما مع السعودية في وقت سابق من هذا العام لاستضافة أولمبياد الألعاب الإلكترونية.

ويتولى رجل الأعمال الياباني واتانابي (65 عاما) رئاسة الاتحاد الدولي للجمباز منذ عام 2016، وأعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين، وهو أول مرشح لبلاده على الإطلاق لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.

وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الأعضاء التنحي عندما يبلغون 70 عاما، وهو الحد الأقصى لسن اللجنة الأولمبية الدولية، ما لم يحصلوا على تمديد لمدة أربع سنوات.

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