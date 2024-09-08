نيفيل يفوز برالي اليونان ويعزز صدارته للترتيب العام

المصدر: رويترز

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فاز تييري نيفيل سائق هيونداي برالي أكروبوليس باليونان ليعزز صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للراليات اليوم الأحد بعدما تعرضت سيارة منافسه على اللقب سيباستيان أوجيه لحادث في المرحلة الأخيرة.

وحل زميله الإسباني داني سوردو في المركز الثاني بينما جاء أوت تاناك في المركز الثالث ليهيمن المصنع الكوري الجنوبي على منصة التتويج في السباق.

ويتصدر هيونداي الترتيب العام للصانعين بفارق 35 نقطة قبل ثلاث جولات على خط النهاية، بينما يحتل نيفيل المركز الأول في بطولة السائقين بفارق 34 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقبل المرحلة الأخيرة، تقدم نيفيل بفارق أكثر من دقيقة واحدة ومضى السائق البلجيكي في طريقه لتحقيق ثاني انتصار هذا الموسم والأول منذ مونت كارلو في يناير كانون الثاني الماضي.

وأساء أوجيه تقدير منعطف ليتعرض لحادث بعد 1.6 كيلومتر من بداية المرحلة الأخيرة التي امتدت مسافة 18.2 كيلومتر.

ولم يصب أحد بسوء وتمكن أوجيه من استكمال السباق في السيارة المتضررة ليضمن احتساب 13 نقطة حققاها حتى يوم السبت.

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