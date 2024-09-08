انتخاب الهندي سينغ رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإجماع

المصدر: رويترز

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اُنتخب راندير سينغ رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد لمدة أربع سنوات، ليصبح أول هندي يتولى هذا المنصب.

ويرأس سينغ (77 عاما) المجلس الأولمبي الآسيوي بالإنابة منذ 2021، محل الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح‭ ‬الممنوع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 15 عاما في مايو الماضي بسبب انتهاكات أخلاقية.

وانتخب الرامي السابق إلى جانب خمسة نواب له وعدد مماثل من أعضاء المجلس التنفيذي، بالإجماع في العاصمة الهندية.

وقال سينغ، الذي شارك في الأولمبياد خمس مرات، لرويترز بعد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي "انتخابي بالإجماع يظهر الوحدة في آسيا. أولويتي إبقاء عائلة المجلس الأولمبي الآسيوي متحدة معا. إنه لمن دواعي سروري أنه تم الانتخاب بالإجماع".

وقال سينغ لرويترز قبل توليه منصبه الجديد إن تطوير التسويق للألعاب الآسيوية والحصول على المزيد من الرعاة سيكون على رأس أولوياته.

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