سولت ليك سيتي تستضيف دورة الألعاب الشتوية 2034

المصدر: د ب أ

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أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن أولمبياد 2034 الشتوية ستقام في سولت ليك سيتي بأمريكا، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 142 للجنة.

وفي وقت سابق من اليوم، كان أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية صوتوا بالكامل في باريس أيضا لصالح استضافة جبال الألب لدورة الألعاب الشتوية لعام 2030 ، بشرط استيفاء بعض الشروط المالية.

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أوصى بالفعل باختيار العرضين لاستضافة النسختين المقبلتين، في يونيو، ولكن لابد أن يتم اعتماد القرار خلال الاجتماع الكامل لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في باريس.

واستضافت مدينة سولت ليك سيتي الألعاب الشتوية مؤخرا في عام 2022 ولعبت فضيحة فساد في عملية تقديم العروض، حيث اتهم أعضاء اللجنة الأولمبية بالحصول على رشاوي من مسؤولين في أمريكا، بتغيير قواعد اللجنة الأولمبية الدولية في عملية تقديم الطلبات.



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