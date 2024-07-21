الأسترالي أوسكار بياستري يفوز بسباق فورمولا-1 في المجر

المصدر: د ب أ

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حقق أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين، أول فوز له بسباق في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في المجر، لكن ذلك حدث وسط جدل بشأن تلقي زميله البريطاني لاندو نوريس تعليمات من فريقه بمساعدة زميله الأسترالي على تحقيق الفوز.

وكان بياستري قد تجاوز زميله البريطاني في المنعطف الأول، لكن تكتيكات الفريق في التوقف الثاني تركت نوريس في المقدمة. وتلقي نوريس أوامر من الفريق بفتح المجال أمام زميله الأسترالي لتحقيق الفوز وتطور الأمر لمشاجرة عبر اللاسلكي، قبل أن يمنحه الفوز في نهاية السباق.

وأبدى نوريس انزعاجه كونه من أقرب المنافسين للهولندي ماكس فيرستابن، متصدر الترتيب العام وسائق فريق ريد بول.

وأنهى فيرستابن، بطل العالم مرتين، السباق في المركز الخامس بعد اصطدام مع البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الأمر الذي أدى إلى تراجع سيارته للخلف والإطاحة بسائق ريد بول.

واحتل هاميلتون المركز الثالث، فيما تواجد شارل لوكلير، سائق فيراري، في المركز الرابع.

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