رابطة الملاكمة الدولية تطعن أمام محكمة اتحادية سويسرية بشأن سحب الاعتراف بها

المصدر: رويترز

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تقدمت رابطة الملاكمة الدولية بطعن أمام المحكمة الاتحادية السويسرية بعدما قضت محكمة التحكيم الرياضية برفض استئناف ضد سحب اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف بها.

وجردت اللجنة الأولمبية الرابطة من الاعتراف بها العام الماضي وقالت إن الرابطة فشلت في إكمال الإصلاحات بشأن قضايا الحوكمة والتمويل والأخلاقيات. ورفضت محكمة التحكيم الرياضية الطعن في أبريل .

ويسعى الاتحاد العالمي للملاكمة لأن يحل محل الرابطة والإبقاء على الملاكمة في جدول منافسات أولمبياد لوس انجليس 2028.

وقالت الرابطة، التي يترأسها الروسي أومار كريمليف، في بيان اليوم الثلاثاء إنها استأنفت أمام المحكمة السويسرية والتي ستنظر ما إذا كان قرار محكمة التحكيم الرياضية قانونيا.

ومحكمة التحكيم الرياضية هي أعلى درجات التقاضي في الرياضة.

وقال كريس روبرتس الأمين العام للرابطة ورئيسها التنفيذي "شعرنا أن محكمة التحكيم الرياضية انتهكت حقنا في السماع لنا، شعرنا أنها لم تحلل كما ينبغي كل الأمور والحجج التي قدمناها، لذا تقدمنا بطعن أمام المحكمة".

وتقوم اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم أولمبياد باريس التي تنطلق الشهر المقبل، لكنها قالت إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

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