بيجولا تتأهل بسهولة للدور الثاني ببطولة ويمبلدون

المصدر: رويترز

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فازت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة بسهولة 6-2 و6-صفر على مواطنتها آشلين كريجر في الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء.

وكسرت بيجولا، التي تأهلت إلى دور الثمانية بالبطولة العام الماضي، إرسال منافستها في الشوط الأول ومضت لتتقدم 4-صفر في غضون عشر دقائق.

وتمكنت اللاعبة البالغ عمرها 20 عاما أخيرا من استغلال طول قامتها في تسديد إرسالات قوية لتوقف مسيرة بيجولا، التي لم تبد في خطر أمام منافستها المصنفة 75 عالميا وحسمت المجموعة الأولى بإرسال ساحق.

ولم تتمكن اللاعبة الصاعدة من الحفاظ على شوط إرسالها في المجموعة الثانية لتخسر مباراتها الأولى في القرعة الرئيسية بالبطولة في 49 دقيقة وارتكبت خلالها 29 خطأ سهلا.

وقالت بيجولا في مقابلة على جانب الملعب "أعرف آشلين خير المعرفة وأعرف أن مستواها كبير وأنها قادرة على تشكيل خطورة في أي وقت لذا كان هدفي أن أتقدم بأكبر فارق ممكن تحسبا لحدوث ذلك".

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 30 عاما بلقبها الأول على الملاعب العشبية في بطولة برلين المفتوحة الشهر الماضي وقدمت أداء جيدا في إيستبورن لترفع الآمال بشأن تخطي دور الثمانية ببطولة كبرى لأول مرة.

وقالت "أعتقد أن هذا ساعدني كثيرا وأحاول استغلال تلك الثقة قدر الإمكان في هذا الأسبوع".

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