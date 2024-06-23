الأمريكية جيسيكا بيجولا تفوز ببطولة برلين لتنس السيدات

المصدر: د ب أ

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فازت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة عالميا، بلقبها الأول على الملاعب العشبية بالتتويج ببطولة برلين لتنس السيدات، اليوم الأحد.وانتزعت بيجولا اللقب بالفوز على الروسية آنا كالينسكايا في المباراة النهائية، وذلك بعد ساعات قليلة من الإطاحة بمواطنتها كوكو جوف في وقت سابق اليوم الأحد في مباراة استؤنفت بعد تأجيلها أمس السبت بسبب الأمطار الغزيرة وحلول الظلام.

وفازت بيجولا بسهولة على مواطنتها جوف بنتيجة 7 / 5 و7 / 6 (7 / 2)، ولكنها وجدت صعوبة أكبر في المباراة النهائية.

لم تستسلم اللاعبة الأمريكية بعد فوز كالينسكايا في المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 6 (7/صفر) بل فازت بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 (7 / 3).

ويعد لقب بطولة برلين الخامس في مسيرة بيجولا، والأول للاعبة الأمريكية منذ فوزها ببطولة سيول في عام 2023.

وتعتبر بطولة برلين محطة إعدادية مهمة لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، والتي تنطلق في الأول من يوليو المقبل.

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