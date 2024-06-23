كودري تسجل رقماً قياسياً بريطانياً في القفز بالزانة

المصدر: رويترز

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سجلت البريطانية مولي كودري أفضل رقم على مستوى العالم قي القفز بالزانة هذا العام كما حطمت في الوقت نفسه الرقم القياسي البريطاني خلال اللقاء البرونزي في تولوز الفرنسية أمس السبت ضمن الجولة القارية لألعاب القوى.

وسجلت كودري (24 عاما) 4.92 متر وهو أفضل رقم نسائي منذ 2021 والذي يتفوق أيضا على الرقم القياسي البريطاني الذي سجلته البريطانية هولي برادشو الفائزة بالبرونزية في أولمبياد طوكيو وهو 4.90 متر.

وقبل ذلك ضمنت كودري الفوز بالمنافسة بعد تسجيل 4.61 متر لكنها لم توقف محاولاتها للتحسن رغم الأجواء الماطرة ونجحت في تسجيل سابع أفضل رقم نسائي على مر العصور.

واحتلت الفرنسية ماري-جولي بونان المركز الثاني مسجلة 4.51 متر.

وقالت كودري إنها تطمح للفوز بأول ميدالية أولمبية في مسيرتها في باريس بعد تتويجها في بطولة العالم داخل القاعات في جلاسجو الاسكتلندية في مارس آذار.

وكانت كودري سجلت 4.73 متر لتفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الأوروبية لألعاب القوى في روما في وقت سابق من يونيو حزيران الجاري بينما كان أفضل أرقامها قبل ذلك 4.86 متر الذي سجلته في فبراير شباط الماضي في روين بفرنسا.

وعن هذه الميدالية قالت كودري "هذا يعني المزيد من الطاقة والحماس في داخلي... ويثبت أن كل شيء لا يسير حسب الخطة دائما. هذه ميدالية في البطولة الأوروبية."

وأضافت الرياضية قولها "هذه دفعة معنوية هائلة وستبقى حاضرة في ذهني رغم أنها ربما لا تكون في بؤرة الشعور لكنها ستبقى حيث هي."

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