ساينز الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1 الإسباني

المصدر: د ب أ

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سجل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق فيراري، اليوم السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل السائق الإسباني أسرع زمن للفة، بزمن بلغ دقيقة و13 ثانية و013 جزءا من الثانية، ليتفوق على البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، بفارق 030ر0 جزءا من الثانية.

واحتل تشارلز لوكلير، سائق فيراري الثاني، المركز الثالث.

وكان نوريس ضمن الأشخاص الذي تم إجلاؤهم من جناح الضيافة الخاص بالفريق والذي اندلع به حريق قبل ساعة من بداية التجربة الحرة الثالثة.

وأكد متحدث رسمي باسم فريق مكلارين إجلاء كامل أعضاء الفريق بسلام.

وجاء بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول ومتصدر ترتيب فئة السائقين، في المركز الرابع بفارق 074ر0 جزءا من الثانية خلف ساينز. وفي المقابل، احتل سائقا مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون، بطل العالم سبع، المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وفاز فيرستابن بآخر سباقين أقيما في برشلونة، حيث احتفل بأول سباق يتوج به في عام 2016، علما بأنه حتى الآن حقق الفوز في 60 سباق.

ولكن فريقه ريد بول ليس مهيمنا مثلما كان الحال في 2022 و2023، حيث حقق نوريس وساينز وتشارلز لوكلير انتصارات هذا الموسم.

وعاد فيرستابن لطريق الانتصارات قبل أسبوعين في كندا، ويريد أن يتبعه بفوز جديد في برشلونة. ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائقين بفارق 56 نقطة أمام لوكلير.

وتقام التجربة الرسمية لسباق جائزة ألمانيا الكبرى في وقت لاحق اليوم السبت، قبل انطلاق السباق غدا.



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