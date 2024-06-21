نجم التنس البريطاني موراي يخضع لجراحة في الظهر

المصدر: د ب أ

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بات من المقرر أن يخضع نجم التنس البريطاني أندي موراي لعملية جراحية في الظهر، غدا السبت، وذلك بعدما عانى من إصابة في نادي كوينز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن موراي /37 عاما/ يأمل في أن يأتي ظهوره الأخير في ملاعب التنس من خلال بطولة ويمبلدون، وهو أمر غير مستبعد رغم أنه سيجري جراحة قبل ما يزيد على اسبوع قبل انطلاق البطولة.

وعانى النجم الاسكتلندي من الإصابة في بداية المجموعة الثانية من مباراته أمام جوردان تومبسون، يوم الأربعاء الماضي، وخرج من المباراة بعد خمس أشواط فقط.

وفي بيان صادر عن إدارة شئون اللاعبين جاء فيه: "سيخضع أندي لجراحة في الظهر غدا، سنعرف المزيد من التفاصيل بعد ذلك وسنوافيكم بكل جديد في أقرب وقت ممكن".

من جانبه قال موراي عن فرصه في اللحاق ببطولة ويمبلدون: "مثل جميع لاعبي التنس، أعاني من إصابات في المفاصل والظهر، لكن تلك المشكلة ظلت تطاردني طوال مسيرتي".

وأضاف: "لم أعاني من العديد من المشاكل في جانبي الأيمن، لذلك ربما يكون هناك شيء ما يمكن القيام به لمساعدة الجانب الأيمن".

وكان من المقرر أن يخوض موراي منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون وكذلك الزوجي مع شقيقه جيمي، قبل المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لكن كلا الأمرين أصبحا موضع شك في الوقت الحالي.

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