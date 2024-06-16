اختيار موراي لتمثيل بريطانيا في منافسات التنس بأولمبياد باريس 2024

المصدر: د ب أ

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تم اختيار نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي للمشاركة في دورة ألعاب باريس الأولمبية هذا الصيف ضمن فريق بلاده.

وستكون هذه هي الدورة الأولمبية الخامسة التي يشارك فيها موراي، الحائزة على ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد.

وحصل موراي /37 عاما/، الذي أشار في فبراير الماضي إلى نيته الاعتزال في وقت لاحق من هذا العام، على مكان للمنافسة ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ضمن بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، رغم تواجده في المركز الـ97 عالميا، بعدما سبق له الفوز بإحدى المسابقات الكبرى، بالإضافة لحصوله على ذهبية أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وتم إعلام مسؤولي الفريق يوم الخميس الماضي أن إيما رادوكانو، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2021، ستكون ضمن المرشحات للحصول على مكان في فريق التنس البريطاني ، لكنها رفضت تلك الفرصة بسبب اختلاف نوعية الملاعب التي تمارس عليها اللعبة في الأسابيع المقبلة، وذلك عقب تعافيها مؤخرا من إصابة بالغة أبعدتها عن اللعبة فترة طويلة.

ويعتبر موراي هو واحد من أربعة لاعبين تم اختيارهم للمشاركة في منافسات الفردي بالأولمبياد بواسطة قائد الفريق الأولمبي إيان بيتس إلى جانب جاك دريبر وكاميرون نوري ودان إيفانز، فيما تعد كاتي بولتر، الممثلة الوحيدة للفريق البريطاني للتنس بالأولمبياد.

ومن المقرر أن يمثل جو سالزبوري ونيل سكوبسكي الفريق البريطاني بمنافسات زوجي الرجال في أولمبياد باريس، كما تم ترشيح ثنائي آخر مكون من موراي وإيفانز لتمثل المملكة المتحدة أيضا في تلك المنافسات، حيث سيتم تحديد موقفه بالمشاركة من عدمه عن طريق الاتحاد الدولي للتنس، الذي يدير البطولة، في 25 يونيو الجاري.

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