زفيريف يعلن انسحابه من بطولة شتوتجارت للتنس

المصدر: د ب أ

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انسحب الألماني ألكسندر زفيريف من بطولة شتوتجارت للتنس في أعقاب خسارته المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة أول أمس الأحد أمام كارلوس ألكاراز.

وقال زفيريف في بيان أصدره الاتحاد الدولي للتنس اليوم الثلاثاء "لقد لعبت الكثير من المباريات خلال الأسابيع الماضية ووصلت إلى النهائي في باريس ولعبت خمس مواجهات صعبة، وأشعر أن جسدي ليس جاهزا للانتقال من الملاعب الرملية إلى العشبية".

وكان من المنتظر أن يشارك زفيريف في بطولة شتوتجارت لأول مرة منذ عام 2019، وكان المصنف الأول في البطولة وتأجلت مباراته الأولى حتى يوم الخميس.

وكان زفيريف قد ألمح بالفعل إلى الانسحاب من بطولة شتوتجارت أثناء تواجده في باريس، وسيبدأ الاستعداد لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل بالمشاركة في بطولة هاله الألمانية.

وسيحل الفرنسي المخضرم ريتشارد جاسكيه مكان زفيريف في القرعة الرئيسية لبطولة شتوتجارت.

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