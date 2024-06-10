شراكة محتملة بين أندي موراي وشقيقه في منافسات الزوجي ببطولة ويمبلدون

المصدر: د ب أ

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بات من المتوقع أن يشارك نجم التنس البريطاني أندي موراي مع شقيقه جيمي في مباريات الزوجي ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن موراي، الفائز بثلاث ألقاب جراند سلام، كشف في فبرايرالماضي عن نيته الاعتزال في وقت لاحق من العام، ومن الممكن أن يكون آخر ظهور له بنادي عموم إنجلترا إلى جانب شقيقه.

من جانبه أعرب جيمي، المتخصص في مباريات الزوجي، عن رغبته في اللعب إلى جانب شقيقه أندي في ويمبلدون، وذلك خلال مقابلة معه الاسبوع الماضي ومن المرجح أن يلعب الثنائي معا في منافسات الزوجي حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان موري، الفائز بلقب ويمبلدون مرتين، قد حول تركيزه لمنافسات الزوجي في الأشهر الأخيرة بعدما أكد اهتمامه بالمنافسة في الأولمبياد، وما قد يتحقق في الدورة المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف.

وكان موراي / 37 عاما/ عاد من إصابة في الكاحل في شهر مايو الماضي، ولعب إلى جانب مواطنه دان إيفانز في منافسات الزوجي ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) لكنهما خرجا من الدور الأول.

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