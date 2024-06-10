منظمو سباق جائزة كندا الكبرى سيحققون في اقتحام الجماهير للحلبة (فورمولا 1)

المصدر: رويترز

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قال منظمو سباق كندا للجائزة الكبرى لفورمولا 1 إنهم سيحققون ويتخذون الإجراءات اللازمة بعد اقتحام المتفرجين الحلبة قبل نهاية السباق أمس الأحد على حلبة جيل فيلينيف في مونتريال.

واستدعى مراقبو السباق ممثلي مجموعة أوكتان ريسنج بعد الاقتحام.

وقال مراقبو السباق في بيان "اعترف المنظمون بوضوح بأن إجراءات السلامة المطبقة لم تحقق هدف منع المتفرجين من اقتحام الحلبة وأنهم وافقوا على تقرير مفوض الاتحاد الدولي للسيارات وتقرير مدير السباق على أن هذا التصرف غير مقبول.

"ذكر المنظمون، من أجل تهدئة الأمر، سيجرون تحقيقا شاملا مع اتخاذ خطوات لمعالجة الأمر في الوقت المناسب قبل السباق التالي في كندا".

ويرى مراقبو السباق أن المنظمين انتهكوا قواعد الاتحاد الدولي للسيارات وأمروا بتقديم خطة إصلاح رسمية للاتحاد الذي يتخذ من باريس مقرا له بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحوا أيضا أنه سيتم فرض عقوبة مالية كبيرة في حال تكرار الأمر مرة أخرى.

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