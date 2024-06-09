ألكاراز ينتزع لقب رولان جاروس بعد نهائي ماراثوني أمام زفيريف

المصدر: د ب أ

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توج الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، اليوم الأحد.وانتزع ألكاراز اللقب لأول مرة في تاريخه بعد مباراة ماراثونية امتدت أربع ساعات و19 دقيقة أمام الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع عالميا.

حسم ألكاراز المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6 / 3، ورد زفيريف بقوة في المجموعة الثانية التي فاز بها بنتيجة 6 / 2.

وواصل اللاعب الألماني تفوقه في المجموعة الثالثة بنتيجة 7 / 5، إلا أن منافسه الإسباني استعاد نشاطه واكتسح زفيريف في المجموعة الرابعة بنتيجة 6 / 1.

وفي المجموعة الخامسة أسقط ألكاراز منافسه الألماني بنتيجة 6 / 2 ليرد اعتباره أمام زفيريف الذي أطاح به من دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام الجاري.

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