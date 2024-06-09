شفيونتيك تقلل من فرصها في الفوز بلقب ويمبلدون

المصدر: د ب أ

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قللت البولندية إيجا شفيونتيك، من فرصها في إضافة لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، إلى لقب بطولة فرنسا (رولان جاروس).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المصنفة الأولى عالميا حققت لقبها الثالث على التوالي في (رولان جاروس) والرابع في آخر خمسة أعوام، بالفوز على الإيطالية جاسمين باوليني 6/2 و6/1 أمس السبت.

لكن شفيونتيك / 23 عاما/ ملكة الملاعب الرملية، لم تحسن التعامل مع الملاعب العشبية حتى الآن، حيث لم تحقق نتيجة أفضل من الوصول إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون العام الماضي، حيث خرجت على يد الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

وتبدأ شفيونتيك في تحضيراتها لبطولة برلين للتنس يوم 17 حزيران / يونيو الجاري.

وقالت شفيونتيك: "شعرت العام الماضي بقدرتي على التأقلم سريعا، سأرى ما يمكنني التخطيط له هذا العام . العام الماضي كان المرة الأولى التي أشاركت فيها بالبطولة".

وأضافت: "أعتقد أن خوض بعض المباريات قبل ويمبلدون أمر جيد، لكن من الناحية الأخرى، لعبت كل المباريات في شتوتجارت ومدريد وروما وهنا (باريس)، لذلك علي الاعتناء بحالتي البدنية جيدا".

وتابعت شفيونتيك: "لذلك سأرى ما أخطط له، لكن أعتقد أن التطور الأكبر الذي يمكننه فعله في الملاعب العشبية هو استعمال الإرسالات بشكل جيد، لكنني لا أتوقع الكثير".

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