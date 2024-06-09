خيبة أمل أخرى لباوليني بعد خسارة زوجي السيدات

المصدر: رويترز

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أحرزت كوكو جوف وكاترينا سينياكوفا لقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد بفوزهما 7-6 و6-3 على الإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني بعد يوم واحد من الخسارة الساحقة للأخيرة في نهائي فردي السيدات.

وحققت سينياكوفا بهذا الفوز لقبها الثامن في منافسات زوجي السيدات في البطولات الأربع الكبرى بينما أحرزت الأمريكية جوف لقبها الأول في هذه الفئة.

واتفقت سينياكوفا مع جوف على اللعب سويا قبل أيام قليلة من انطلاق رولان جاروس لتعويض انسحاب جيسيكا بيجولا الشريكة المعتادة للاعبة الأمريكية في منافسات الزوجي من البطولة.

وقالت جوف التي بلغت نهائي زوجي السيدات في رولان جاروس عام 2022 "شكرا لك كاترينا على اللعب إلى جانبي. لقد قررنا فعل ذلك قبل يومين من انطلاق البطولة.

"كان القرار في وقت متأخر للغاية. لم أكن أخطط لخوض منافسات الزوجي لذا شكرا لكِ لعرض ذلك عليّ".

وكان عنوان الساعة الأولى من المباراة هو معاناة إيراني وسينياكوفا أثناء الإرسال، وكُسر إرسال كل منهما مرتين لتمتد المجموعة الأولى لشوط فاصل.

ومنحت البداية السريعة التقدم لباوليني وإيراني بنتيجة 5-3 لكن سينياكوفا رفعت مستواها لتحصد بعض النقاط المهمة التي قلبت النتيجة لصالحها هي وزميلتها جوف.

وبدأ الثنائي الإيطالي المجموعة الثانية بقوة وكان لديهما أربع فرص لكسر الإرسال في الشوط الأول، لكن كفاح جوف وسينياكوفا حافظ لهما على الإرسال قبل التمكن من كسر إرسال باوليني وإيراني لتصبح النتيجة 2-صفر لصالحهما.

وبدا أن ذلك حرم إيراني وباوليني من السيطرة لكنهما تمكنتا من فرض التعادل مرتين في المجموعة الثانية، إلا أن جوف وسينياكوفا كسرتا إرسالهما لتتقدما 5-3.

وبدت باوليني، التي خسرت 6-2 و6-1 أمام إيجا شيانتيك أمس السبت، حزينة.

وقالت باوليني (28 عاما) "لقد كانا أسبوعين مزدحمين بالأحداث بالنسبة لي، لطيفان للغاية ولكن مؤثرين حقا.

"لدي العديد من الذكريات ولا أطيق الانتظار للعودة إلى هنا مجددا".

ولم تُظهر جوف، التي عانت في كثير من الأحيان بسبب تغيير طريقة لعبها للإرسال في الأشهر الأخيرة، أي توتر عندما كانت ترسل في اللحظة الأكثر الأهمية في المباراة لتضمن الفوز بسهولة.

وبهذا الفوز ثأرت جوف لخسارتها وزميلتها الأسترالية إرين روتليف أمام باوليني وإيراني في نهائي بطولة روما المفتوحة الشهر الماضي.

وعلى الرغم من الخسارة، قالت إيراني الفائزة بخمسة ألقاب في منافسات الزوجي للبطولات الأربع الكبرى إن طموحها هي وزميلتها باوليني للحصول على الميدالية الذهبية في ألعاب باريس لا يزال قويا.

وأضافت إيراني "سنكون هنا (على هذا الملعب) خلال شهر واحد. لدينا حلم. وسيكون من الرائع خوض منافسات الألعاب الأولمبية في هذا المكان".

وتستضيف ملاعب رولان جاروس منافسات التنس في ألعاب باريس الصيفية بداية من 27 يوليو تموز وحتى الرابع من أغسطس آب.

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