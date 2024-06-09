فوز جوف وسينياكوفا بلقب فئة زوجي السيدات في رولان جاروس

المصدر: د ب أ

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حصدت الأمريكية كوكو جوف أول لقب لها في فئة الزوجي ببطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بعدما تعاونت مع التشيكية كاترينا سينياكوفا في الفوز بلقب فئة زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني البطولات الكبرى للموسم الحالي.

وكانت جوف /20 عاما/ فازت بلقب فردي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

وفازت جوف وسينياكوفا على الثنائي الإيطالي المكون من جاسمين باوليني وسارا إيراني بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 /6 و6 /3 اليوم الأحد في النهائي.

وكانت باوليني خسرت المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس أمس السبت على يد البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم.

وبلغت جوف ثالث مباراة نهائية في فئة زوجي السيدات في البطولات الكبرى، بعد خسارتها في نهائي رولان جاروس 2022 ونهائي أمريكا المفتوحة في 2021.

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