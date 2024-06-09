راسيل يحصد مركز الانطلاق الأول لسباق كندا لفورمولا- 1

المصدر: د ب أ

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أهدى جورج راسيل فريقه مرسيدس مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى في الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 بعد تفوقه على جميع منافسيه خلال التجربة الرسمية لسباق جائزة كندا الكبرى مساء السبت.

وسجل السائق البريطاني أسرع زمن لفة بواقع دقيقة واحدة و12 ثانية ، متساويا مع الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، لكن راسيل حصد مركز الانطلاق الأول نظرا لأنه سجل أسرع لفة قبل منافسه الهولندي.

وحل لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث بفارق 021ر0 ثانية عن الصدارة.

وحقق راسيل مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى منذ سباق جائزة البرازيل الكبرى عام 2022، كما حصد مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة في مسيرته.

وبالنسبة لمرسيدس فهذه أفضل نتيجة له في التجارب الرسمية منذ حصول لويس هاميلتون على مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة المجر الكبرى في 2023.

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