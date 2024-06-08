رابطة الجولف تعلن تقدما في المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي

المصدر: رويترز

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أعلنت رابطة لاعبي الجولف المحترفين، التي يقع مقرها في أمريكا، اليوم السبت تسارع وتيرة المفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدعم سلسلة (إل.آي.في)في الأشهر الأخيرة، وكان آخرها اجتماعا عقد يوم الجمعة في نيويورك.

وقالت الرابطة إن اللجنة الفرعية للمعاملات بجولة بطولات المحترفين إنتربرايسز، وهي مجموعة تضم تايجر وودز وآخرين، كانت حاضرة بأكملها في أحدث اجتماع مع ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث أحرز الطرفان مزيدا من التقدم.

وأضافت الرابطة في بيان "لا زلنا ملتزمين بتلك المفاوضات التي تتطلب العمل في ظل اعتبارات معقدة ليكون الجولف في أفضل وضع يمكنه من النمو عالميا.

"نريد أن ننجز ذلك بالصورة الصحيحة ونتعامل مع المحادثات مع مراعاة متأنية للاعبينا وجماهيرنا وشركائنا ومستقبل اللعبة".

وقالت الرابطة إن ممثلين عن اللجنة الفرعية للمعاملات التجارية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اجتمعوا عدة مرات أسبوعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل صفقة محتملة والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن مستقبل الجولف الاحترافي.

وقال متحدث باسم الصندوق لرويترز إنه لن يعلق على المفاوضات لكن ذلك "قد يتغير في مرحلة ما

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