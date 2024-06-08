رئيس الاتحاد الألماني للتنس يلمح لعودة بوريس بيكر

المصدر: د ب أ

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قال ديتلوف فون أرنيم، رئيس الاتحاد الألماني للتنس، إنه سيتحدث مع النجم السابق بوريس بيكر حول عودة محتملة إلى الاتحاد، وذلك بعد انتقادات عديدة وجها بطل ويمبلدون ثلاث مرات للاتحاد.

وأوضح فون أرنيم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لدي موعد عبر الهاتف مع بوريس الاسبوع المقبل، سأقدم له بكل سرور مفهومنا حول الأداء القوي".

وكان بيكر رئيسا لتنس الرجال بالاتحاد الألماني، قبل أن يقضي فترة عقوبة في السجن في بريطانيا بعد إعلانه الإفلاس واحتجاز أصول أمواله.

وأبدى بيكر قلقه من ندرة المواهب في التنس الألماني، وقال إن هناك فجوة كبيرة بين المتأهلين للأدوار النهائية في "رولان جاروس" مثل ألكسندر زفيريف ويان لينارد شتروف، وبين باقي اللاعبين الألمان.

وأضاف: "أنا قلق بشأن اللاعبين ما بين عمر 18 و 21 عاما، أرى أن هناك عددا قليلا للغاية منهم يمكنه أن يواصل التألق بعد مرحلة الشباب"

من جانبه أضاف فون أرنيم أنه لا يوجد أي تناقض فيما يتعلق بتقييمات بيكر مع خطة الاتحاد لتطوير الأداء ودفع التنس الألماني إلى الأمام.

وتابع: "في الوقت الحالي يتألق ألكسندر زفيريف وهذا يلقي بظلاله على الأمر، الآن يمكننا جميعا التفكير في حل لمواجهة ذلك".

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