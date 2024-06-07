رئيسة بلدية باريس قد تغطس في نهر السين بحلول 30 يونيو

المصدر: رويترز

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قال مكتب آن إيدالجو رئيسة بلدية باريس اليوم الجمعة إن غطستها في نهر السين قبل انطلاق الألعاب الأولمبية من المرجح أن تكون يوم 30 يونيو حزيران الجاري.

وقالت إيدالجو إنها ستسبح في نهر السين قبل الألعاب الأولمبية وحددت يومي 23 أو 30 يونيو كموعدين محتملين.

وقال متحدث باسم البلدية لرويترز "قالت رئيس البلدية إن الغطسة ستكون في 23 أو 30 يونيو اعتمادا على الطقس وحالة النهر. ومن المحتمل أن تكون في 30 يونيو".

وأدت الأمطار الغزيرة في الأسابيع الماضية إلى زيادة تدفق النهر مما أجبر فريق السباحة الفرنسي في المياه المفتوحة أيضا على إعادة جدولة حصة تدريبية كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين.

وتعمل بلدية باريس على تنظيف نهر السين حتى يتمكن الناس من السباحة فيه مرة أخرى، كما حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 1900.

لكن مشكلة في الصرف الصحي خلال الصيف الماضي أدت إلى إلغاء منافسة للسباحة قبل الأولمبياد.

وفي الشهر الماضي، كشفت بلدية المدينة رسميا عن حوض تخزين قادر على استيعاب 46 ​​ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي للحد بشكل كبير من مخاطر التلوث في نهر السين، حيث ستقام فعاليات السباحة في المياه المفتوحة ومنافسات الثلاثي خلال ألعاب باريس 2024.

ومن المقرر أن تكشف المدينة عن النتائج الأولية لاختبارات جودة المياه الأسبوع المقبل

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