للمرة الثانية .. تأجيل نزال تايسون مع بول لأسباب صحية إلى نوفمبر المقبل

المصدر: د ب أ

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للمرة الثانية ، تأجل نزال الملاكمة بين الأمريكي مايك تايسون ومواطنه جيك بول في تيكساس في ملعب "ايه تي أند تي" ليقام يوم 15نوفمبر المقبل، في أرلينجتون، والتي ستستضيف أيضا مباراة إعادة على لقب الوزن الخفيف للسيدات بين الأيرلندية كاتي تايلور وأماندا سيرانو من بورتوريكو.

وكان من المقرر أن يقام النزال بين تايسون / 57 عاما/ وبول، الناشط على موقع "يوتيوب" والذي تحول إلى ملاكم، يوم 20 وليو المقبل.

غير أنه تم تأجيل النزال بسبب نصيحة طبية لتايسون، بطل العالم سابقا في الوزن الثقيل، وذلك بعدما تعرض لقرحة.

وذكرت تقارير أن تايسون لم يكن بحالة جيدة لدى سفره من ميامي إلى لوس أنجلوس خلال شهر مايو الماضي، وكان بحاجة لمساعدة طبية.

وأعلن منظمو الحدث الذي سيقام في الملعب الذي يتسع ل80 ألف متفرج، وخاص بفريق كرة القدم الأمريكية دالاس كاوبويز، الموعد الجديد مع التنويه على إمكانية الاحتفاظ بالتذاكر أو استرداد ثمنها حتى يوم الثامن من يوليو المقبل.

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