اتحاد محترفات التنس يطالب بحصة عادلة في وقت الذروة بفرنسا المفتوحة

المصدر: رويترز

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طالب اتحاد لاعبات التنس المحترفات بجدول منافسات متوازن في فرنسا المفتوحة للتنس يمنح اللاعبات حصتهن العادلة من وقت الذروة بعدما اقتصرت الحصص المسائية هذا العام على منافسات الرجال.

وفي فرنسا، حصلت منصة (أمازون برايم) على حقوق البث الحصري للحصص المسائية بالبطولة، والتي تمتد من الدور الأول حتى دور الثمانية. وفي النسختين الماضيتين، أقيمت مباراة واحدة للسيدات مساء.

وأهدر المنظمون فرصة لتسليط الضوء على مباراة قوية في الدور الثاني بين حاملة اللقب إيجا شيانتيك ونعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا سابقا في الحصص المسائية رغم أن كثيرين اعتبروها أحد أفضل المباريات في البطولة حتى الآن.

وقال الاتحاد في بيان "الجيل وحجم الموهبة الذي نشهده حاليا في الرياضة لا يصدق.

"يريد المشجعون مشاهدة إثارة وحماس تنس السيدات على أكبر المحافل وفي وقت الذروة.

"لمواصلة بناء قيمة منتجنا المشترك، من الضروري للغاية أن يكون جدول المباريات متوازنا يضم الأفضل في تنس الرجال والسيدات".

ولم يرد منظمو البطولة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

ولم تكن التونسية أنس جابر المصنفة الثامنة في البطولة سعيدة بخوض مباراة دور الثمانية صباحا هذا العام.

وقالت أنس "كنت أود خوض دور الثمانية مساء، وليس في الحادية عشر صباحا. بالنسبة لي، لا يبدو الأمر منطقيا... لا أعرف محطات البث. لا أعرف التلفزيون، لكن نعم، تصل إلى دور الثمانية ثم يخبرونك ‭'‬لا ستلعب في الحادية عشر‭'‬.

"بصراحة، أتمنى لو كان بمقدوري رؤية العقد بين برايم وهنا لمعرفة فحوى الاتفاق. كانت هناك الكثير من مباريات السيدات الجيدة.

"بالطبع ليس لأربع ساعات، لكن من قال إن من الصحي أن تلعب لما بعد الواحدة صباحا ومن قال إن الملعب كان ممتلئا في الواحدة أو الثانية صباحا؟ لا أعرف من يشاهد مباريات في ذلك التوقيت.

"أقترح بدء المباريات مبكرا وبعدها نضع مباريات جيدة من الجانبين. ليس من الصحي أن يلعب اللاعبون لا أعلم بعد منتصف الليلة".

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