فرق فورمولا 1 تتطلع للذكاء الاصطناعي من أجل السرعة والاستراتيجية

المصدر: رويترز

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لدى بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات كأس مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي ستقدم في سباق الجائزة الكبرى الكندي مطلع الأسبوع المقبل ولكن بغض النظر عن التحديث والرعاية فإن أهمية الذكاء الاصطناعي تزداد فيما يتعلق بالسرعة والاستراتيجية طوال الوقت.

وتساعد أنظمة البرمجيات المختلفة السيارات على الانطلاق بسرعة أكبر وتمكن الفرق من المنافسة بشكل أكثر قوة بفضل كميات مهولة من البيانات التي تساعد في تحليل عمليات المحاكاة وتقليل الوقت الذي يستغرقه إيصال قطع الغيار إلى حلبات السباق.

وقال بيتر باير الرئيس التنفيذي لفريق آر.بي المملوك لرد بول خلال نشاط أقيم مؤخرا مع شريك البرمجيات إبيكور في مصنع الفريق في فاينزا "نخوض كل يوم منافسة على مئات وآلاف الأجزاء من الثانية.

"في بعض الأحيان قد يكون من الصعب بعض الشيء المنافسة من أجل ذلك الجزء الأخير من الألف من الثانية بالنسبة للبشر".

وبإمكان البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل إبيكور اكتشاف أنماط سلوك المنافسين وتوفير الوقت والموارد من خلال نظام آلي وإجراء ملايين العمليات الحسابية في الحال أثناء السباقات.

وقال جيوم دوزوتو رئيس قسم أداء المركبات في آر.بي "إذا كنت لا تعرف ما تفعله، لأننا نجري اختبارات، سوف تستهلك الكثير من الموارد مثل ألياف الكربون والطاقة والأشخاص.

"لذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقولك لك /انظر إلى هذا ولا تنظر إلى هذا/. وفي مثال واضح يعني ذلك أنك لست بحاجة لإجراء 100 عملية محاكاة".

* أجهزة الاستشعار

قد يعني ذلك استبدال أجهزة الاستشعار الموجودة في السيارات أثناء التجارب التأهيلية والسباقات والاستعاضة عنها بأجهزة افتراضية لتوفير الوزن والقضاء على تكلفة الأضرار الناجمة عن الاصطدام.

وقال باير "أنا مقتنع أنه في مجال الذكاء الاصطناعي، ستتصدر فورمولا 1 حالات الاستخدام التي لا يفكر فيها أحد اليوم".

وتعمل جميع الفرق تحت سقف ميزانية قدره 145 مليون دولار تشمل كل التكاليف المطلوبة لتحقيق مزية تنافسية.

ويتيح برنامج تخطيط موارد المؤسسات إي.آر.بي والذكاء الاصطناعي للموظفين تحسين الكفاءة من خلال التركيز على ما يجيدون فعله.

وقال لوران ميكيس رئيس فريق آر.بي، الذي يحتل فريقه المركز السادس حاليا، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد أيضا في تحسين السلامة باستخدام الخوارزميات والبيانات المباشرة لتجنب الحوادث.

وصنع صائغ فضة في بريطانيا كأس سباق جائزة مونتريال الكبرى مستخدما الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملية التصميم.

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