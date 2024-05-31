سينر يتقدم بسهولة للدور الرابع في رولان جاروس

المصدر: رويترز

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تأهل يانيك سينر المصنف الثاني إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوز سهل 6-4 و6-4 و6-4 على الروسي بافل كوتوف اليوم الجمعة.

ولم يواجه بطل أستراليا المفتوحة، الذي كان يرتدي قميصا داخليا بأكمام طويلة في يوم بارد آخر، سوى محاولة واحدة لكسر إرساله في مباراة من جانب واحد.

وكانت بداية كوتوف، الذي كان يأمل في الفوز على بطل بطولة كبرى للمرة الثانية تواليا بعد إقصاء ستانيسلاس فافرينكا في الدور السابق، قوية

لكن سينر قدم أداء كبيرا في المجموعة الأولى.

ونجح اللاعب الإيطالي في كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية ليتقدم بمجموعتين وهو ما تكرر في المجموعة الثالثة التي حسمها سينر بإرسال ساحق في نقطة الفوز بالمباراة ليواجه الفائز بين النمساوي سيباستيان أوفنر أو اللاعب المحلي كورنتين موتيه.

وكان سينر تغلب على كوتوف في مباراة من مجموعتين في بطولة مدريد للأساتذة في أبريل.

وقال سينر في ملعب فيليب شاترييه الذي امتلأت مدرجاته تدريجيا بعد استراحة الغداء "كان الأمر مختلفا تماما (عن بطولة مدريد). حاولت فقط التركيز بشدة على أدائي. شكرا على الدعم. من الرائع اللعب على هذا الملعب".

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