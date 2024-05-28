فيلاندر: نادال يمكنه هزيمة معظم اللاعبين بأدائه أمام زفيريف

المصدر: رويترز

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قال ماتس فيلاندر، بطل رولان جاروس السابق، إن أداء رافائيل نادال خلال هزيمته أمام ألكسندر زفيريف في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمس الاثنين يضمن له الفوز على معظم لاعبي البطولة.

وخسر اللاعب الإسباني (37 عاما)، الذي غاب عن معظم موسم 2023 بسبب الإصابات، بثلاث مجموعات متتالية أمام اللاعب الألماني المصنف الرابع الذي أصبح ثالث لاعب فقط يهزم البطل 14 مرة في ملاعب رولان جاروس.

وفي ما قد تكون آخر مباراة له في البطولة التي يهيمن عليها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أظهر نادال لمحات من تألقه السابق ولم يخف أنه يستهدف العودة إلى ملاعب رولان جاروس في أولمبياد باريس هذا العام.

كما قدم بعض الأمل لجماهيره الغفيرة بأنه قد يمدد مسيرته لفترة أطول قليلا.

وقال فيلاندر إن احتمال مشاركته في الألعاب الأولمبية كان مثيرا.

وأضاف فيلاندر لشبكة يوروسبورت "من الواضح أن الألعاب الأولمبية ضخمة وبالنسبة له أن يحظى بفرصة اللعب هنا في ملعب فيليب شاترييه أمر مذهل ويمكن أن يكون نهاية لا تصدق لمسيرته.

"أعتقد أنه يمكنه الفوز على 90 بالمئة من لاعبي البطولة. هناك عدد قليل فقط من اللاعبين الذين يمكنهم هزيمته بهذا الأداء الجيد. وكان زفيريف أسوأ منافس ممكن في الدور الأول، أسوأ من مواجهة (نوفاك) ديوكوفيتش أو (كارلوس) ألكاراز".

وقال فيلاندر إن إغلاق سقف ملعب فيليب شاترييه أثناء المباراة كان له تأثير سلبي على نادال.

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