سينر يزيح ديوكوفيتش من صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين

المصدر: د ب أ

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استهل الإيطالي يانيك سينر مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بفوز قفز به لصدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، اليوم الإثنين.

وتقدم سينر على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف المباشر للاعبي التنس بعد تأهله للدور الثاني ببطولة رولان جاروس بالفوز على الأمريكي كريستوفر يوبانكس بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 و6 / 4.

وكان اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 22 عاما فاز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى بالتتويج ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

ويحتاج ديوكوفيتش الذي عاد لصدارة التصنيف في سبتمبر الماضي، للوصول لنهائي رولان جاروس على الأقل للحفاظ على فرصه في التواجد على قمة التصنيف العالمي.

ويستهل ديوكوفيتش /37 عاما/ حملة الدفاع عن لقب رولان جاروس الذي حققه العام الماضي بمواجهة الفرنسي بيير هربرت الذي يشارك ببطاقة دعوة في الدور الأول، غدا الثلاثاء.

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