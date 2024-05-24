هاميلتون: فرص تعلمي الإيطالية أكبر من احتمالات صعودي لمنصة التتويج مع مرسيدس

المصدر: رويترز

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يعتقد لويس هاميلتون أن احتمالات صعوده إلى منصة التتويج مع مرسيدس خلال الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات تبدو أقل من فرص تعلمه للغة الإيطالية قبل انتقاله إلى فريق فيراري العام المقبل.

ولم يفز هاميلتون، أنجح سائقي فورمولا 1 وبطل العالم سبع مرات، بأي سباق منذ 2021 وصعد آخر مرة على منصة التتويج في المكسيك في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكان المركز السادس هو الأفضل الذي يحققه هاميلتون (39 عاما) في سبع سباقات هذا الموسم.

وضحك هاميلتون عندما سأله صحفي إيطالي في سباق جائزة موناكو الكبرى عما إذا كان يشعر أنه من الأسهل أن يتعلم الإيطالية قبل الانتقال إلى بلدة مارانيلو حيث يقع مقر فيراري، أو الصعود على منصة التتويج في آخر 17 سباقا.

وقال "أعتقد أن تعلم الإيطالية سيكون الأصعب، ربما.

"لكن في الوقت الحالي ربما يكون الصعود على منصة التتويج الأمر الأقل احتمالا".

وفاز هاميلتون ثلاث مرات في موناكو ومن غير المرجح أن تناسب الحلبة البطيئة والمتعرجة سيارة مرسيدس التي تتميز بالسرعة على الخط المستقيم.

ويعد حسم مركز أول المنطلقين أمرا بالغ الأهمية أيضا في حلبة يكون فيها تخطي المنافسين صعبا للغاية.

وقال البريطاني الذي واجه فريقه صعوبة في فهم سيارته منذ أن حلت رد بول محلهم كفريق مهيمن اعتبارا من 2022 "إنها في الغالب تحب السرعة العالية فقط في الوقت الحالي.

"كلما كنت أبطأ قلت قدرة السيارة على الالتفاف".

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