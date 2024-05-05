ألفاريز يحتفظ بلقب فوق المتوسط بعد الفوز على مونجيا

المصدر: رويترز

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احتفظ الملاكم المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز بطل وزن فوق المتوسط بلا منازع بألقاب هذا الوزن بعد فوزه بالنقاط وبإجماع الحكام على مواطنه خايمي مونجيا في لاس فيجاس الامريكية الليلة الماضية.

وأسقط ألفاريز منافسه أرضا في الجولة الرابعة بينما منحه الحكام الثلاثة الفوز بواقع 117-110 و116-111 و115-112.

وهذه هي الهزيمة الأولى لمونجيا خلال مسيرته الاحترافية.

وقال ألفاريز (33 عاما) بعد الفوز "خايمي مونجيا ملاكم كبير وقوي وذكي. لكني لا أتسرع في الحسم. كان لدي 12 جولة لتحقيق الفوز وقد فعلت. قدمت أداء جيدا فعلا وأنا فخور بذلك."

وأضاف ألفاريز "هو قوي لكني أعتقد أنه بطيء قليلا. وكان بوسعي رؤية كل لكمة... ولهذا السبب أنا الأفضل. أنا الملاكم الأفضل في الوقت الحالي بالتأكيد."

وكان هذا رابع دفاع لألفاريز عن ألقاب فوق المتوسط الأربعة وهي ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية.

وهذا هو الفوز رقم 61 لألفاريز خلال مسيرته إلى جانب تعادلين وهزيمتين.

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