شفيونتيك تتوج ببطولة مدريد للتنس على حساب حاملة اللقب سابالينكا

المصدر: د ب أ

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فازت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا ببطولة مدريد المفتوحة للتنس على حساب الروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب في العام الماضي.

وحسمت شفيونتيك اللقب لصالحها بعد مباراة ماراثونية امتدت ثلاث ساعات و11 دقيقة لترد اعتبارها أمام سابالينكا التي فازت عليها في نهائي العام الماضي.

وتقدمت اللاعبة البولندية في المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 5 قبل أن تتعادل سابالينكا في المجموعة الثانية بنتيجة 6 / 4 ثم حسمت شفيونتيك المجموعة الثالثة لصالحها بنتيجة 7 / 6 (9/7).

وعززت شفيونتيك أيضا تفوقها في المواجهات المباشرة أمام سابالينكا بتحقيق الفوز السابع لها مقابل ثلاثة انتصارات للاعبة الروسية.

وحققت شفيونتيك لقبها رقم 20 في مسيرتها الاحترافية والثالث لها منذ بداية العام الجاري 2024.

وحققت شفيونتيك الفائزة بثلاثة ألقاب في رولان جاروس، أكبر لقب لها في البطولات الأوروبية على الملاعب الرملية.

وقالت شفيونتيك "مواجهة سابالينكا كانت تحديا كبيرا، وأود أن أشكرها على تحفيزي لأكون لاعبة أفضل، وأبذل أقصى مجهود لدي".

وأضافت اللاعبة البولندية "شكرا لفريقي على مساندتي في نجاحاتي وإخفاقاتي، أتمنى أن نواصل التقدم".

من جانبها أشادت الروسية سابالينكا بمنافستها البولندية البالغ عمرها 22 عاما، قائلة "أبارك لها على لقب جديد، فهي تقوم بعمل مذهل، وأتمنى أن أفوز باللقب في العام المقبل".

وأضافت المصنفة الثانية عالميا "كانت مباراة رائعة وطويلة، لذا أتمنى أن نتعافى بشكل جيد قبل البطولة التالية".

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