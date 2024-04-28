أنس جابر تتأهل لمواجهة قوية ضد أوستابينكو في بطولة مدريد للتنس

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

 تأهلت التونسية أنس جابر للدور الثاني ببطولة مدريد المفتوحة لتنس السيدات، وفازت أنس المصنفة الثامنة عالميا بصعوبة بالغة على الكندية ليلى فرنانديز بنتيجة 7 / 5 و2 / 6 و6 / 4 .

وتنتظر اللاعبة التونسية مواجهة قوية في دور الـ 16 ضد اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة التاسعة عالميا.
وكانت أوستابينكو فازت على الأرجنتينية ماريا كارل بنتيجة 6 / 3 و6 / 3.

و تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك لدور الـ16 في بطولة مدريد بالفوز على الرومانية سورانيا كيرستيا بنتيجة 1/6 و1/6.

وصعدت النجمة البولندية لمواجهة الإسبانية سارة تورمو التي تأهلت بدورها بعد الفوز على الروسية فيكتوريا أزارينكا.

أما اليونانية ماريا ساكاري فقد فازت على الأمريكية سيلون ستيفنز بنتيجة 1/6 و3/6.

وكسرت ساكاري سلسلة انتصارات سيلون ستيفنز التي حققت سبعة انتصارات متتالية.

كلمات دالة:
  • التونسية انس جابر ،
  • بطولة مدريد المفتوحة لتنس السيدات
Email
↑ أعلى