امتيازات جديدة لرياضيات ألعاب القوى في الولايات المتحدة

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الأمريكي لرياضات المضمار والميدان الليلة الماضية إنه بصدد زيادة المزايا الخاصة بالأمومة الممنوحة للرياضيات بهدف تقديم المزيد من الدعم لهن عند العودة للمنافسة على المستوى الأعلى.

وحاليا تحصل الرياضيات على تعويضات مالية وتأمين لمدة عام من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الأمريكية في نهاية فترة الحمل طالما هناك نية من جانبهن للعودة للمنافسة على المستوى الأول.

وقالت رينيه تشوب واشنطن‭ ‬الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأمريكي لرياضات المضمار والميدان في بيان "يفخر الاتحاد الأمريكي لرياضات المضمار والميدان بالاستمرار في وضع دعم الرياضيات على رأس أولويات منظمتنا.

"إنجازات ونجاحات المنتخب الأمريكي في رياضات المضمار والميدان لم تكن لتتحقق بدون رياضياتنا. لذا فإن تقديم دعم أمومة إضافي للرياضيات سيساعد على ضمان توفير كافة الأدوات والموارد المطلوبة لهن في طريقهن للفوز بالذهب."

وجاء هذا الإعلان بعد سنوات من المطالبة بمزيد من دعم الأمومة من جانب العداءة الأمريكية المعتزلة أليسون فيلكس صاحبة أكبر عدد من الألقاب والميداليات على مستوى المضمار والميدان ورياضيات أخريات.

وكانت فيلكس كشفت أن الشركة الراعية لها نايكي في 2019 رفضت التعهد بعدم معاقبتها ماليا إن لم تكن في قمة مستواها خلال الفترة القريبة من مولد طفلها الأول.

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