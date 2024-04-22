هيمنة ماكس فيرستابن تهدد سباقات فورمولا 1 بالملل

المصدر: د ب أ

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رد كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول على الانتقادات وما تردد بأن هيمنة ماكس فيرستابن تجعل سباقات فورمولا 1 مملة، واصفا أداء السائق الهولندي الذي لا يمكن إيقافه بأنه لحظة ذهبية.

وفاز فيرستابن بأربع سباقات في أول خمس جولات من الموسم الحالي، وتوج بسباق الجائزة الكبرى في الصين ليتصدر جدول ترتيب بطولة العالم بفارق 25 نقطة.

وأخفق ماكس في سباقين فقط من آخر 23 سباقا أقيمت في فورمولا، ويبقى المرشح الأوفر حظا للاحتفاظ باللقب العالمي للمرة الرابعة.

وكان لاندو نوريس الذي حل ثانيا خلف فيرستابن في سباق جائزة الصين الذي أقيم في شنغهاي قال أمس الأحد "أن يفوز سائق واحد بدون منافسة سيكون أمرا مملا ويؤدي إلى عزوف الجماهير".

ورد هورنر رئيس فريق ريد بول على هذه المزاعم، قائلا عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "يجب أن نقدر النجاح، ماكس موهبة استثنائية تعيش لحظة ذهبية".

وأشار "مثلما حدث مع كل سائق في عصور سابقة، فإن السيطرة لا تدوم إلى الأبد، بل الأمر يتعلق بالاستمتاع باللحظة الحالية والتعايش معها، ولا توجد ضمانات كافية بأننا نستطيع توفير سيارة لماكس بنفس الجودة في السنوات الخمس المقبلة".

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