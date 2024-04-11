وفاة أسطورة السومو الياباني اكيبونو بسكتة قلبية

المصدر: د ب أ

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توفى أسطورة السومو الياباني اكيبونو تارو عن 54 عاما حسبما أعلنت عائلته اليوم الخميس.

وأوضح بيان العائلة "بحزن عميق نعلن وفاة اكيبونو تارو إثر سكتة قلبية في مستشفى بالقرب من طوكيو"، وأوضح البيان أن أسطورة السومو كان محاطا بزوجته وأطفاله الثلاثة.

ويعتبر اكيبونو أول مصارع سومو غير مولود في اليابان يبلغ مرتبة يوكوزونا (بطل كبير) أعلى مرتبة في السومو.

كما فاز اكيبونو بـ11 لقبا في البطولات الكبرى قبل الاعتزال في 2001.

وولد اكيبونو في هاواي وانتقل إلى طوكيو في آواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وتوج المصارع البالغ طوله أكثر من مترين ووزنه 230 كجم بلقب أول بطولة كبرى في 1993 قبل أن يحصل على الجنسية اليابانية في 1996.

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