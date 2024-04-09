فرنسا تؤكد استعدادها بقوة لأولمبياد باريس رغم التوترات الأمنية

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن بلاده مستعدة بشكل جيد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 رغم توتر الأجواء الأمنية.

وقال دارمانين في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية اليوم الثلاثاء "لدينا العديد من السيناريوهات المحتملة المرتبطة بالتعامل مع المواقف الحرجة".

وأضاف "سنكون مستعدين خلال الصيف المقبل للتصدي لثلاثة مخاطر رئيسية يمكن أن تؤثر على فرنسا وهي التهديدات الإرهابية وموجة الهجرة من بلدان منهارة، وكذلك حرائق الغابات الضخمة".

وأشار "لا نواجه حاليا أي تهديد إرهابي محدد لاستضافتنا الألعاب الأولمبية والبارالمبية".

وسوف تتخذ فرنسا إجراءات صارمة لضمان سلامة حفل الافتتاح، الذي يقام للمرة الأولى في التاريخ خارج الملعب، حيث ستفرض قيود على ارتياد الأماكن التي سيجري فيها الحفل قبل أسبوع من موعد إقامته.

وسيقام حفل الافتتاح يوم 26 يوليو المقبل على امتداد نهر السين، وسيطلب من سكان المنطقة الحصول على أكواد تسمح لهم بالوصول إلى مناطق الحدث وأيضا منازلهم.

وأوضح دارمانين أن 45 ألف ضابط شرطة مكلفون بتأمين المنطقة في الفترة التي تسبق حفل الافتتاح الذي من المتوقع أن يحضره نحو 326 ألف متفرج مع إمكانية تخفيض هذا العدد.

وسيكون هناك أيضا 2500 شرطيا أجنبيا معظمهم مسلحون لتأمين البعثات الخاصة ببلدانهم.

ومن المقرر أن يتحرك الرياضيون في حفل الافتتاح على متن حوالي 160 قاربا في رحلة بطول ستة كيلومترات عبر نهر السين لاستعراض أجمل المعالم السياحية في باريس.

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