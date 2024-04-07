فرستابن يفوز بجائزة اليابان الكبرى للمرة الثالثة تواليا

المصدر: رويترز

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عاد بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول للانتصارات بفوزه اليوم الأحد بسباق جائزة اليابان الكبرى للسيارات للمرة الثالثة تواليا انطلاقا من المركز الأول وهيمن مع زميله المكسيكي سيرجيو بيريز على المركزين الأول والثاني في حلبة سوزوكا اليوم.

ولأول مرة منذ 2022 انسحب فرستابن من أحد السباقات عندما خرج من سباق أستراليا في ملبورن الشهر الماضي (الجولة الثالثة) لتتوقف مسيرة انتصاراته في تسعة سباقات متتالية لكنه اليوم لم يتعرض لأي مشكلات فنية وحقق فوزه الثالث في أربعة سباقات أقيمت في الموسم الحالي حتى الآن.

وبعد الفوز قال فرستابن عبر دائرة اتصالات فريقه "كان هذا سباقا جميلا جدا. السيارة كانت أفضل وأفضل."

واستخدم الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الفائز بسباق أستراليا قبل أسبوعين إطارات جديدة في المراحل الأخيرة من سباق اليوم وتقدم على زميله في الفريق شارل لوكلير القادم من موناكو ليحتل المركز الثالث.

وقال ساينز بعد السباق "كان الموقف صعبا هناك."

واحتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الخامس بينما حصل سائقا مرسيدس البريطاني جورج راسل ومواطنه لويس هاميلتون على المركزين السابع والتاسع على الترتيب.

وانسحب أليكس ألبون سائق وليامز ودانييل ريكاردو سائق أر.بي من السباق بعد حادث اصطدام وقع بينهما في اللفة الأولى.

ولم يصب السائقان بسوء في الحادث.

واحتل الياباني يوكي تسونودا سائق أر.بي المركز العاشر ليحصل ولأول مرة على نقاط في سباق بلاده ويدخل السعادة إلى قلوب مشجعيه.

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