ديوكوفيتش يتمنى مواجهة أخيرة مع نادال في رولان جاروس

المصدر: رويترز

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ألقى انسحاب الإسباني المخضرم رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة بظلال من الشك على مشاركة اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة لكن المنافس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قال إنه لا يزال يأمل في كتابة فصل أخير في المنافسة الرائعة بين النجمين.

وعاد نادال (37 عاما) إلى منافسات التنس في برزبين الأسترالية في يناير الماضي بعد نحو عام من الابتعاد عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ لكنه لم يشارك في أي بطولة بعد ذلك.

وقال اللاعب الإسباني في وقت سابق إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024.

وقال المصنف الأول عالميا ديوكوفيتش في مقابلة مع شبكة يورو سبورت نشرت أمس السبت "كمشجع للتنس، أتمنى أن يشارك (نادال) في بطولة أخرى على الأقل قبل الاعتزال..."

وأضاف "نعلم جميعا ما قدمه في الملاعب الرملية خلال مسيرته، وخاصة على مستوى رولان جاروس.

"نعلم جميعا أن هذا هو هدفه. لقد كان يقول ذلك. من أجل التنس ورولان جاروس بصفة خاصة، نأمل أن يتمكن من اللعب هناك. سيكون من الرائع أن نخوض مواجهة كبيرة أخرى".

وسيبدأ ديوكوفيتش سعيه للفوز باللقب الثالث في مونت كارلو بعد غد الثلاثاء من دون المدرب جوران إيفانيسيفيتش بعد إنهائه شراكة ناجحة كثيرا مع المدرب الكرواتي الشهر الماضي.

وتدرب اللاعب الصربي مع نيناد زيمونيتش المصنف الأول عالميا سابقا في الزوجي في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال ديوكوفيتش "نعرف بعضنا جيدا منذ أكثر من 20 عاما. كان دائما بمثابة أخ أكبر بالنسبة لي. كان معلما وصديقا حاول دائما مساعدتي على المستويين الشخصي والرياضي".

وأردف قائلا "عندما انتهت الشراكة مع جوران، كنت أبدأ استعداداتي للعب على الملاعب الرملية في بلجراد وكان موجودا هناك. جاء إلى الملعب واستمتعنا حقا بتعاوننا وطلبت منه القدوم إلى هنا لبضعة أسابيع.

"نحاول تحقيق أقصى استفادة من وجوده. كان يقدم لي نصائح مفيدة حقا لإيجاد الوضعية المناسبة عندما أقترب من الشبكة، وهو شيء لست أنا الأفضل فيه لأنني لا ألعب عددا كبيرا من مباريات الزوجي".

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