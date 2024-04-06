برايس: استبعاد الملاكمة من الألعاب الأولمبية سيكون كارثة

المصدر: رويترز

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قالت الملاكمة لورين برايس الحائزة على الميدالية الذهبية في وزن المتوسط ​​في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 إن الألعاب الأولمبية هي أهم حدث بالنسبة للملاكمة وإن استبعاد هذه الرياضة من البرنامج الأولمبي سيكون بمثابة كارثة.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية في يونيو حزيران سحب الاعتراف برابطة الملاكمة الدولية بسبب إخفاقها في اتمام الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة والشؤون المالية والقضايا الأخلاقية.

وتشرف اللجنة الأولمبية الدولية على تنظيم منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس هذا الصيف، لكن هناك مخاوف من احتمال استبعاد هذه الرياضة من الألعاب الأولمبية مستقبلا في ظل عدم إدراجها في البرنامج الأولي لأولمبياد لوس انجليس 2028.

وقالت الملاكمة الويلزية في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس نشرت أمس الجمعة "أعتقد أن الملاكمة لا يمكن أن تخرج من الألعاب الأولمبية. ستكون كارثة وستتحطم بسببها آمال الشبان وأحلامهم".

وأضافت "أرى أن الألعاب الأولمبية هي أهم حدث على مستوى الرياضة وهي المكان الذي يخرج منه أفضل الملاكمين، انظر إلى أمثال (فلويد) مايويذر وأشخاص مثله، لقد مروا بهذه المرحلة أيضا. من المهم للغاية أن تظل الملاكمة (ضمن البرنامج الأولمبي).

"لا يوجد ما هو أفضل من الألعاب الأولمبية لذا بالنسبة لي إذا قال لي أحدهم يمكنك الذهاب إلى بطولة العالم للملاكمة... أو المشاركة في الألعاب الأولمبية فأنا أعرف أيهما سأختار".

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