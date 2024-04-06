للمرة الثالثة تواليا فرستابن أول المنطلقين بسباق اليابان

المصدر: رويترز

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للعام الثالث تواليا سينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول من المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات غدا الأحد بعد تفوقه على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق الرابع من الموسم الحالي على حلبة سوزوكا اليوم السبت.

وسيبدأ المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن السباق من المركز الثاني بينما ينطلق البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الثالث.

وبهذا أصبح فرستابن أول سائق يحقق مركز أول المنطلقين في أول أربعة سباقات من الموسم منذ أن فعلها البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس قبل تسعة أعوام.

ويسعى فرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية للفوز بسباق اليابان للمرة الثالثة تواليا.

وقال فرستابن بعد تفوقه وتسجيله أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و28.197 ثانية "المنافسة كانت قوية جدا في النهاية لكن المهم هو تحقيق مركز الانطلاق الأول. بالطبع تريد أن تكون كل لفة مثالية لكن على مضمار مثل هذا لا يكون الحال هكذا دوما."

وتأهل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري للانطلاق من المركز الرابع بينما سينطلق زميله شارل لوكلير القادم من موناكو من المركز الثامن بعد تعرضه لبعض الصعوبات.

وقال لوكلير عبر دائرة اتصالات فريقه "هذا أفضل ما يمكنني فعله. بصراحة لم أتمكن."

وسجل الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن خامس أسرع زمن في التجارب التأهيلية الرسمية متقدما مباشرة على الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثالث والعشرين.

وسينطلق سائق مرسيدس هاميلتون بطل العالم سبع مرات ومواطنه جورج راسل من المركزين السابع والتاسع على الترتيب بينما سينطلق الياباني يوكي تسونودا سائق أر.بي من المركز العاشر بعد أن تلقى تشجيعا هائلا من جمهور بلاده.

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