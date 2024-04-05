فولف: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن بديل هاميلتون في مرسيدس لكن فيتيل خيار مطروح

المصدر: د ب أ

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قال توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن السائق الذي سيخلف البريطاني لويس هاميلتون في الفريق بدءا من الموسم القادم، لكنه أضاف أن الألماني سيباستيان فيتيل، المعتزل حاليا، ربما يكون مرشحا.

أكد فولف، اليوم الجمعة، على هامش مشاركة فريقه في سباق جائزة اليابان الكبرى، أن فريقه لديه فقط قائمة مختصرة من السائقين، لكنه أضاف "لم نتخذ القرار بعد وهذا ليس أمرا نخطط للقيام به في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأعلن هاميلتون، بطل العالم السابق 7 مرات في فئة السائقين، رحيله بشكل مفاجئ عن مرسيدس للانتقال إلى فيراري بدءا من الموسم المقبل، بعد فوزه بستة من ألقابه السبعة ببطولة العالم مع الفريق الألماني، الذي انضم إليه عام 2013.

ويبدو ماكس فيرستابن، بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، هو الهدف الأول لفولف لكن السائق الهولندي مازال عقده ساريا مع فريق ريد بول حتى عام 2028.

وصرح كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول، لمحطة (سكاي) التليفزيونية اليوم بأن فيرستابن باق مع الفريق "بنسبة 100%".

ويمتلك فيتيل 4 ألقاب في بطولة العالم مع ريد بول بين عامي 2010 و2013، قبل أن يعلن اعتزاله بعد انتهاء موسم 2022، ولم يستبعد السائق في الآونة الأخيرة التراجع عن قرار الاعتزال.

وقال فولف للصحفيين: "سيباستيان شخص لا يمكنك استبعاده مطلقا"، واصفا مسيرته مع اللعبة بأنها "استثنائية".

لكن فولف كشف أيضا أن نصف السائقين الحاليين ستنتهي عقودهم بعد ختام الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك سوق سائقين "ديناميكي للغاية".

ويتعين على الإسباني كارلوس ساينز الرحيل عن فيراري من أجل وصول هاميلتون، وتم اختيار بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، كمرشح محتمل لمرسيدس، كما يبدو الإيطالي الصاعد كيمي أنتونيلي /17 عاما/ سائق الأكاديمية، مرشحا أيضا.

أكد فولف: "بعض السائقين الجيدين حقا هم على وشك التعاقد مع بعض الفرق الأخرى، ونريد مواصلة هذه المناقشات وإبقاء الخيارات مفتوحة".

وأتم مدير مرسيدس تصريحاته قائلا "من السابق لأوانه بالنسبة لنا أن نلتزم بسائق سواء كان صغيرا للغاية أو يتمتع بخبرة كبيرة - لا أريد أن أقول كبيرا في السن. الأشهر القليلة المقبلة ستمنحنا المزيد من البراهين".

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