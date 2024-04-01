سينر يتوج بلقب بطولة ميامي للتنس ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد الفوز على البلغاري جريجور ديميتروف في المباراة النهائية الأحد.

وحسم سينر الفوز على منافسه البلغاري بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /3 و6 /1.

ودخل سينر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول إيطالي في التاريخ يتقدم للمركز الثاني في التصنيف العالمي سواء لفئة الرجال أو السيدات.

وكان سينر "22 عاما" أول لاعب يصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي يوم 19 فبراير الماضي عقب الفوز بلقب بطولة روتردام فئة 500 نقطة.

وسجل سينر مسيرة استثنائية في ملاعب التنس وحقق 25 انتصارا مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم ، وحصد ثلاثة ألقاب خلال تلك الرحلة بداية من قيادة بلاده إيطاليا للتتويج بلقب النسخة الماضية من كأس ديفيز ،قبل أن يحصد لقبه الأول في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عبر بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام.

وجاءت الهزيمة الوحيدة للاعب الإيطالي على يد الإسباني كارلوس الكاراز قبل أسبوعين في بطولة إنديان ويلز.

وفاز سينر بـ13 لقبا في مسيرته ،من بينها لقبان في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد أن شارك في 16 مباراة نهائية على مدار مسيرته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز